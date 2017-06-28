Microsoft расследует ситуацию с новым вирусом-вымогателем

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Microsoft продолжает проводить свое расследование в связи с распространением нового вируса-вымогателя, антивирусное ПО компании способно защитить пользователей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Microsoft в России Кристина Давыдова.
"Мы продолжаем наше расследование, а наши команды поддержки во всем мире готовы оперативно помогать пострадавшим пользователями", — добавила Давыдова.
Во вторник в компании Group-IB сообщили, что вирус-вымогатель Petya стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании РФ и Украины, он блокирует компьютеры и требует за разблокировку сумму в биткоинах, эквивалентную 300 долларам.
Позднее руководитель международной исследовательской команды "Лаборатории Касперского" Костин Райю (Costin Raiu) сообщил, что вирус распространился по всему миру.