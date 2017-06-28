Китаянку, которая кидала монеты в двигатель самолета, не накажут

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости, Анна Раткогло. Пожилая женщина, которая накануне задержала вылет рейса из аэропорта Шанхая, бросая в его двигатель монетки на удачу, не понесет наказания, пишет издание "Синьминь ваньбао".

Ранее китайские СМИ сообщали, что вылет самолета авиакомпании China Southern из Шанхая в Гуанчжоу со 150 пассажирами на борту был задержан почти на 6 часов во вторник из-за обнаружения в двигателе девяти монет, брошенных пожилой пассажиркой на удачу.

По заявлению сотрудников полиции шанхайского международного аэропорта, 80-летняя женщина является глубоко верующей буддисткой, которая посчитала, что брошенные в двигатель монеты смогут обеспечить ей безопасный перелет в Гуанчжоу.

Сотрудники безопасности аэропорта сообщили также, что все брошенные в двигатель монеты были извлечены и никакой угрозы или ущерба для самолета больше не представляют. Учитывая возраст нарушительницы и отсутствие злого умысла в ее действиях, женщина, хотя и серьезно нарушила закон, смогла избежать наказания.