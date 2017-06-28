Компьютерный вирус Petya перекинулся на Европу

ТАЛЛИН, 28 июн — РИА Новости, Николай Адашкевич. Компьютерный вирус-вымогатель Petya дошел до Эстонии и Польши.

В Эстонии закрыты все 11 строительных магазинов сети Ehituse ABC, принадлежащей французскому концерну Saint-Gobain, сообщил член правления компании Антон Кутсер.

"Сейчас мы занимаемся решением проблемы. У нас локализованные компьютерные системы для защиты информационных данных. Как только проблема будет решена, сообщим об этом клиентам. Сейчас все магазины Ehituse ABC закрыты", — приводит эстонский портал Delfi слова Кутсера.

В Польше проблема коснулась компаний логистической отрасли. Были атакованы небольшие компании и сервисно-торговые центры. Информацию об атаках на польские компании подтвердил директор бюро управления службами безопасности компании Exatel Якуб Сыта.

Microsoft проводит расследование в связи с распространением нового вируса, команды поддержки во всем мире готовы оперативно помогать пострадавшим пользователям, рассказала РИА Новости пресс-секретарь Microsoft в России Кристина Давыдова.

Глобальная атака вируса-вымогателя во вторник поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

Вирус блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах, сообщили РИА Новости в компании Group-IB. Атака началась около 11.00. Способ распространения в локальной сети аналогичен вирусу WannaCry. По данным СМИ, на 18.00 биткоин-кошелек, который был указан для перевода средств вымогателям, получил девять переводов, с учетом комиссии за переводы пострадавшие перевели хакерам порядка 2,7 тысячи долларов.

По данным антивирусной компании ESET, атака началась с Украины, которая больше других стран пострадала от нее. Согласно рейтингу компании по странам, пострадавшим от вируса, на втором месте после Украины — Италия, а на третьем — Израиль. В первую десятку также вошли Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия. Россия в данном списке занимает лишь 14-е место.