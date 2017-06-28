Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг надеется, что Трамп изменит позицию по климату

БРЮССЕЛЬ, 28 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. Экс-мэр Нью-Йорка, спецпосланник ООН по вопросам городов и изменениям климата миллиардер Майкл Блумберг надеется, что президент США Дональд Трамп изменит свою позицию по климату, когда прислушается к мнению своих граждан, заявил он журналистам после переговоров с председателем Европарламента.
Он отметил, что "американский народ выступает за прекращение выбросов в атмосферу, это доставляет им неприятности с точки зрения защиты окружающей среды, это загрязняет воду, которую они пьют, и воздух, которым они дышат".
"Мы закрыли половину наших электростанций, работающих на угольном топливе, они закрыты или закрываются, и экономика действительно поддерживает это. Природный газ гораздо дешевле угля, а возобновляемые источники скоро будут еще дешевле", — заявил миллиардер.
"Люди переходят на более энергоэффективные автомобили, освещение, красят крыши в белый цвет, чтобы они отражали тепло и требовалось меньше энергии для охлаждения летом, сотрудничают с теми, кто больше заботится об окружающей среде", — сказал Блумберг.
Ранее президент США Дональд Трамп озвучил решение выйти из Парижского соглашения по климату, так как оно было "крайне нечестным" по отношению к США и могло нанести ущерб их экономическим интересам, обогащало бы другие страны, такие как Индия и Китай. Вместо Парижского президент предложил заключить новое соглашение, которое, по его словам, будет более справедливым по отношению к первой экономике мира.