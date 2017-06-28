Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг надеется, что Трамп изменит позицию по климату

БРЮССЕЛЬ, 28 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. Экс-мэр Нью-Йорка, спецпосланник ООН по вопросам городов и изменениям климата миллиардер Майкл Блумберг надеется, что президент США Дональд Трамп изменит свою позицию по климату, когда прислушается к мнению своих граждан, заявил он журналистам после переговоров с председателем Европарламента.

"Я здесь, чтобы заверить председателя (ЕП Антонио) Таяни и Евросоюз в том, что американский народ поддерживает борьбу за климатические изменения. Я сожалею, что наш президент решил отказаться от соглашения. Я надеюсь, что он поменяет свое мнение после того, как прислушается к народу, потому что это будет верным решением. Как показывают опросы, американский народ понимает, что климатические изменения происходят, и ждет какой-то реакции на это", — сказал Блумберг.

Он отметил, что "американский народ выступает за прекращение выбросов в атмосферу, это доставляет им неприятности с точки зрения защиты окружающей среды, это загрязняет воду, которую они пьют, и воздух, которым они дышат".

"Мы закрыли половину наших электростанций, работающих на угольном топливе, они закрыты или закрываются, и экономика действительно поддерживает это. Природный газ гораздо дешевле угля, а возобновляемые источники скоро будут еще дешевле", — заявил миллиардер.

По его словам, местные власти в США, компании и рядовые американцы "участвуют в борьбе с климатическими изменениями".

"Люди переходят на более энергоэффективные автомобили, освещение, красят крыши в белый цвет, чтобы они отражали тепло и требовалось меньше энергии для охлаждения летом, сотрудничают с теми, кто больше заботится об окружающей среде", — сказал Блумберг.

Ранее президент США Дональд Трамп озвучил решение выйти из Парижского соглашения по климату, так как оно было "крайне нечестным" по отношению к США и могло нанести ущерб их экономическим интересам, обогащало бы другие страны, такие как Индия и Китай. Вместо Парижского президент предложил заключить новое соглашение, которое, по его словам, будет более справедливым по отношению к первой экономике мира.