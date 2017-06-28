В ДНР заявили, что силовики более 20 раз за сутки нарушили перемирие

ДОНЕЦК, 28 июн — РИА Новости. Украинские силовики более 20 раз за минувшие сутки нарушили "хлебное перемирие" в Донбассе, объявленное на период сбора урожая, сообщили в среду в Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с полуночи 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сборки урожая, с 24 июня по 31 августа". Однако стороны уже обвинили друг друга в обстрелах.

"За прошедшие сутки ВС Украины 21 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 13 населенных пунктов республики, по которым применялись минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие", — заявил журналистам представитель Минобороны ДНР.

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