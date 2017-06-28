В ДНР заявили, что силовики более 20 раз за сутки нарушили перемирие

ДОНЕЦК, 28 июн — РИА Новости. Украинские силовики более 20 раз за минувшие сутки нарушили "хлебное перемирие" в Донбассе, объявленное на период сбора урожая, сообщили в среду в Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"За прошедшие сутки ВС Украины 21 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 13 населенных пунктов республики, по которым применялись минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие", — заявил журналистам представитель Минобороны ДНР.
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