Forbes рассказал, почему вирус Petya опаснее нашумевшего WannaCry

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Вирус-вымогатель Petya, атаковавший множество компаний по всему миру, оказался мощнее хакерского инструмента предыдущей масштабной атаки — вируса WannaCry, пишет обозреватель журнала Forbes Томас Фокс-Брюстер.
Эксперты по кибербезопасности отмечали, что в новой атаке использовался тот же инструмент предыдущей атаки Eternal Blue, созданный Агентством национальной безопасности (АНБ) США.
О различных модификациях вируса под названием Petya специалисты уже знали. Свежий вирус, пусть и использует уже известные инструменты, достаточно сильно отличается от аналогичных программ и считается экспертами отдельным явлением, поэтому корректнее называть его NotPetya, замечает обозреватель издания.
"Возможно, эта опасная комбинация объясняет, почему вирус распространился так быстро и повсеместно несмотря на то, что предыдущие атаки прогремели на весь мир, и большинство уязвимостей должны быть устранены. Для того, чтобы получить доступ к сети, ему нужен лишь один уязвимый компьютер", — считает сотрудник анитивирусной компании ESET Роберт Липовски.
Кроме того, новый вирус особенно опасен, поскольку может заражать компьютеры, на которых установлены свежие ОС — например, Windows 10, тогда как WannaCry внедрялся в более старые версии, добавляет обозреватель журнала.