Forbes рассказал, почему вирус Petya опаснее нашумевшего WannaCry

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Вирус-вымогатель Petya, атаковавший множество компаний по всему миру, оказался мощнее хакерского инструмента предыдущей масштабной атаки — вируса WannaCry, пишет обозреватель журнала Forbes Томас Фокс-Брюстер.

Хакерская атака вируса Petya затронула нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании России и Украины, вредоносное ПО также добралось до Польши и США. В мае с помощью вируса WannaCry злоумышленники атаковали более 200 тысяч пользователей в 150 странах.

Эксперты по кибербезопасности отмечали, что в новой атаке использовался тот же инструмент предыдущей атаки Eternal Blue, созданный Агентством национальной безопасности (АНБ) США.

О различных модификациях вируса под названием Petya специалисты уже знали. Свежий вирус, пусть и использует уже известные инструменты, достаточно сильно отличается от аналогичных программ и считается экспертами отдельным явлением, поэтому корректнее называть его NotPetya, замечает обозреватель издания.

Так, эксплоит Eternal Blue позволял вирусу распространяться из-за уязвимости в сетевом протоколе Windows (SMB), а новый вирус пользуется другими путями. По словам экс-аналитика АНБ Дэвида Кеннеди, вымогатель вытаскивает пароли из памяти или локальной файловой системы и с их помощью перемещается в другие системы. NotPetya также распространяется с помощью программы удаленного управления PsExec: например, если администратор зараженного компьютера имеет доступ к сети, заразиться может каждый ПК этой сети.

"Возможно, эта опасная комбинация объясняет, почему вирус распространился так быстро и повсеместно несмотря на то, что предыдущие атаки прогремели на весь мир, и большинство уязвимостей должны быть устранены. Для того, чтобы получить доступ к сети, ему нужен лишь один уязвимый компьютер", — считает сотрудник анитивирусной компании ESET Роберт Липовски.

Кроме того, новый вирус особенно опасен, поскольку может заражать компьютеры, на которых установлены свежие ОС — например, Windows 10, тогда как WannaCry внедрялся в более старые версии, добавляет обозреватель журнала.