Соблюдение ДРСМД улучшит контакт с Россией, заявил Кристофер Форд

ВАШИНГТОН, 28 июн – РИА Новости, Татьяна Калмыкова. США надеются, что РФ вернется к соблюдению договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), это позволит достичь более широкого взаимодействия с Москвой, заявил в интервью РИА Новости спецпомощник президента США, старший директор по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения в Совете по нацбезопасности Белого дома Кристофер Форд.

По его словам, "проблема РСМД поднимает вопрос будущего контроля над вооружениями".

"И если Россия хочет достичь соглашения с нами по чему-то другому, то насколько мы можем быть уверены, чтобы им доверять? Мы надеемся, что возвращение к соблюдению положений РСМД поможет достичь возможное более широкого взаимодействия (с РФ – ред.)", — отметил высокопоставленный представитель американской администрации.

Ранее издание Politico, ссылаясь на ряд конгрессменов, сообщало, что администрация США оценивает поступившее из конгресса предложение о выходе страны из договора РСМД. Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил РИА Новости, что это может привести к гонке вооружений.

Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора РСМД, подписанного еще в 1987 году.

В МИД РФ ранее заявляли, что в Москве серьезно озабочены использованием США неаргументированных данных по Договору как предлога для кампании о возможных ответных мерах против России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что российское руководство неоднократно подтверждало приверженность обязательствам по договору РСМД и "каких-либо нарушений с нашей стороны не было". Он отметил, что "США утверждают обратное, но при этом не приводят никакой конкретной информации, которую можно было бы проверить, с тем чтобы прояснить ситуацию". Министр иностранных дел РФ также подчеркнул, что у Москвы "имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу некоторых "вольностей" с выполнением договора самими американцами.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11:30.