США не хотят выходить из договора о РСМД, заявил спецпомощник Трампа

ВАШИНГТОН, 28 июн – РИА Новости, Татьяна Калмыкова. США не хотят выходить из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), надеются на его сохранение, заявил в интервью РИА Новости спецпомощник президента США, старший директор по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения в Совете по нацбезопасности Белого дома Кристофер Форд.

Ранее издание Politico, ссылаясь на ряд конгрессменов, сообщало, что администрация США оценивает поступившее из конгресса предложение о выходе страны из договора РСМД. Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил РИА Новости, что это может привести к гонке вооружений.

"Была статья в Politico на этот счет. Безусловно, мы надеемся, что этого (выхода из договора – ред.) не произойдет. Статья в Politico действительно беспокоит меня, потому что это звучит так, будто люди из сообщества по контролю за вооружением считают, что лучше мы будем сохранять ограничения, взятые на себя, и позволим русским делать все, что они хотят. Это создает у меня впечатление, что это на самом деле желаемая ситуация и нет причин сохранять договор на первом месте, поскольку мы можем просто отказаться что-то делать, и они (русские – ред.) могут делать дальше все, что они хотят. Мы не хотим этого. Мы хотим оставаться в мире, где существуют ограничения, предусматриваемые договором РСМД", — сообщил высокопоставленный представитель американской администрации.

При этом он отметил, что "есть реальные вызовы, если одна сторона его нарушает, а другая нет".

Форд также сказал, что США "надеются, что Россия вернется к соблюдению положений договора".

"Мы обеспокоены тем, что не было достаточно сделано для того, чтобы вернуть их (русских – ред.) на место, где они были бы мотивированы соблюдать договоренности. Мы считаем, что в какой-то момент нам не надо только ограничиваться тем, что мы грозим нарушителю пальцем, а нам надо реально дать им повод по-другому посмотреть на тот курс, который они выбрали. Мы надеемся дать такой повод России взглянуть по-другому на разворачивание крылатых ракет наземного базирования, и мы сможем вернуть их к соблюдению договоренностей, потому что нам нравится договор РСМД", — подчеркнул собеседник агентства.

Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора РСМД, подписанного еще в 1987 году.

В МИД РФ ранее заявляли, что в Москве серьезно озабочены использованием США неаргументированных данных по Договору как предлога для кампании о возможных ответных мерах против России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что российское руководство неоднократно подтверждало приверженность обязательствам по договору РСМД и "каких-либо нарушений с нашей стороны не было". Он отметил, что "США утверждают обратное, но при этом не приводят никакой конкретной информации, которую можно было бы проверить, с тем чтобы прояснить ситуацию". Министр иностранных дел РФ также подчеркнул, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу некоторых "вольностей" с выполнением договора самими американцами.