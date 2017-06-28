В Испании, Британии и ФРГ задержали шестерых подозреваемых в связях с ИГ*

МАДРИД, 28 июн — РИА Новости. Правоохранительные органы Испании, Великобритании и Германии провели операцию, в рамках которой были задержаны шесть человек по подозрению в террористической деятельности и связях с группировкой "Исламское государство"*.

Четыре человека были задержаны в городе Пальма-де-Майорка (Испания, Балеарские острова), один в Великобритании и еще один в Германии, говорится в сообщении МВД Испании.

Преступная группировка занималась вербовкой и пропагандой.

Расследование началось в 2015 году, когда на одной из интернет-страниц была обнаружена серия видео, как молодого человека, живущего в Испании, убеждают отправиться в Сирию. Было установлено, что вербовкой занимался имам-салафит, в отношении которого велось расследование в нескольких европейских странах и который был задержан в Великобритании. Этот человек недавно ездил в Пальму-де-Майорку, где вербовал сторонников ИГ*. Кроме того, он занимался поиском финансовых средств для боевиков в Сирии. Он постоянно менял место жительства, из-за чего полиции было трудно установить его местонахождения и задержать.

Задержанный в Германии – один из последователей этого имама. Он поддерживал контакты с другими задержанными.

Группа на Майорке занималась поиском сторонников радикально настроенных людей.

Помимо правоохранительных органов Германии, Великобритании и Испании, а также разведки, в операции принимали участие EUROPOL, EUROJUST и SIRENE.

С 26 июня 2015 года, когда в Испании был введен четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных, в стране и за пределами были задержаны 178 террористов исламистского толка, а с начала 2015 года – 223.

* Террористическая организация, запрещена в России