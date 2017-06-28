Причиной аварии в метро Нью-Йорка стал ненадежно закрепленный рельс

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Причиной схода с рельсов двух вагонов в метро Нью-Йорка стал ненадежно закрепленный инвентарный рельс, сообщает телеканал ABC News.

Во вторник два вагона поезда сошли с рельсов в метро Нью-Йорка. В результате экстренного торможения два вагона состава сошли с рельсов и врезались в стену тоннеля; 34 человека пострадали, в том числе в результате задымления, 17 были госпитализированы. В общей сложности на месте аварии оказались около 800 человек, их эвакуация из тоннеля заняла более часа.

"Хранение оборудования между путями — это обычная практика во всей стране, целью которой является ускорение процесса ремонтных работ. Ключевой момент к эффективности и безопасности хранения — убедиться в том, что дополнительное оборудование правильно закреплено болтами, чего в этом случае не произошло", — рассказал телеканалу представитель транспортной компании города.