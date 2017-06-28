В ЛНР заявили о семи нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки

ЛУГАНСК, 28 июн — РИА Новости. Украинские силовики семь раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в среду в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с полуночи 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сборки урожая, с 24 июня по 31 августа". Однако стороны уже обвинили друг друга в обстрелах.

"За сутки украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы (калибра) 120 миллиметров, 82 миллиметра, противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), гранатометы (СПГ, АГС), БМП-2 и стрелковое оружие", — заявили в пресс-службе.

По данным оборонного ведомства ЛНР, обстрелам подверглись позиции ополченцев в районах населенных пунктов Калиновка, Пришиб, Первомайск, Сокольники, Калиново. "Потерь среди военнослужащих и гражданского населения нет", — сообщили в Народной милиции.

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