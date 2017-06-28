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Таиланд ужесточил меры наказания за нелегальную работу иностранцев

08:1028.06.2017
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© РИА Новости / Ян ТихоновПерейти в фотобанкГород Бангкок. Архивное фооГород Бангкок. Архивное фоо
© РИА Новости / Ян Тихонов
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БАНГКОК, 28 июн – РИА Новости, Евгений Беленький. Специальным чрезвычайным постановлением правительство Таиланда ужесточило наказания за нелегальную работу иностранных граждан в стране, говорится в заявлении, опубликованном в среду интернет-сайтом департамента трудоустройства министерства труда Таиланда.

Пять лет тюрьмы за работу без разрешения

За трудовую деятельность без выданного департаментом разрешения на работу или работу по профессии, запрещенной для иностранцев, нарушителей теперь будут наказывать тюремным сроком до 5 лет и/или штрафом от 2 до 100 тысяч таиландских бат (от 60 до 3 000 долларов), говорится в документе.

Вид на Бангкок. Таиланд. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Работодатели, принимающие иностранцев на работу без оформления разрешения департамента, будут караться штрафами от 400 до 800 тысяч таиландских бат (от 12 до 24 тысяч долларов) за каждого незаконно нанятого иностранца, а те, кто назначает имеющего разрешение иностранца на работы, не указанные в выданном ему разрешении, должны будут заплатить штраф в 400 тысяч бат (12 тысяч долларов) за каждого такого иностранца, в то время как каждый такой иностранец будет оштрафован на 100 тысяч бат (3 000 долларов).

Новый указ предусматривает суровое наказание для работодателей, которые при найме иностранцев ложно заявляют им, что в Таиланде можно работать без разрешения департамента трудоустройства. За введение иностранных граждан в заблуждение относительно необходимости разрешения на работу теперь наказывают сроком тюремного заключения от 3 до 10 лет и/или штрафом от 600 тысяч до миллиона бат (18 тысяч – 30 тысяч долларов) за каждого обманутого иностранного гражданина.

Указ также запрещает изъятие у иностранцев не уполномоченными по закону лицами разрешений на работу, выданных департаментом, и других документов, удостоверяющих их личность.

Риск для россиян, работающих в сфере туризма и общепита, растет

Незаконный прием на работу иностранцев и незаконная трудовая деятельность иностранцев преследовались в Таиланде с момента принятия первых законов о работе иностранных граждан еще в 1940-е годы, однако прежние меры наказания были значительно менее суровыми и ограничивались в большинстве случаев сроками заключения от полугода до двух лет и/или штрафами до 100 тысяч бат (3 тысячи долларов).

Военные в Таиланде. Архивное фото
© AP Photo / Sakchai Lalit
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В реальности чаще всего за незаконную работу в Таиланде иностранец приговаривался к штрафу и депортации. Для работодателей были предусмотрены штрафы в размере до 100 тысяч бат (3 тысяч долларов) за каждого работающего без разрешения иностранца.

Работа иностранцев без соответствующих разрешений наиболее распространена в Таиланде в сфере обслуживания, прежде всего – в секторе, связанном с обслуживанием туристов. Владельцы небольших туристических компаний и предприятий общественного питания, в том числе россияне, часто пытаются экономить на разрешениях, оформление которых требует немалых затрат и отнимает значительное время.

Кроме того, россияне, работающие в качестве гидов в крупных туристических компаниях, но оформленные, как переводчики или "координаторы", так как профессия гида иностранцам в Таиланде запрещена законом, постоянно рискуют быть обвиненными в работе по запрещенной специальности или по специальности, не указанной в их разрешении на работу.

Доля россиян, работающих без соблюдения формальностей, велика

"По своему тринадцатилетнему опыту работы в почетном консульстве в Паттайе могу сказать, что, особенно в пиковый сезон, доля россиян, работающих, скажем так, без соблюдения всех соответствующих формальностей, достаточно велика", — сказал РИА Новости Виктор Кривенцов, генеральный менеджер таиландской туристической компании Ilves Tour, более 20 лет проработавший на руководящих должностях в отельном бизнесе в Таиланде и длительное время являвшийся заместителем почетного консула РФ по провинциям Чонбури и Районг.

"Дело не столько в их незаконопослушности или незаконопослушности их работодателей, сколько в неких тонкостях местного законодательства", — пояснил он. Например, работать туристическим гидом иностранцу, в данном случае россиянину, запрещено, напомнил эксперт.

Бангкокский аэропорт Суваннапхум (Suwannabhumi) в Таиланде. Архивное фото
© Flickr / vscript
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"Однако квалифицированных русскоязычных тайских гидов практически нет. Их на всю страну, может быть, десяток. Поэтому туроператорам приходится "выкручиваться". Насколько я знаю, туркомпании обычно все-таки пытаются официально оформить сотрудников-россиян, но не как гидов, а как переводчиков, работающих в паре с англоязычным местным гидом", — сказал он.

Вторая проблема, по мнению эксперта, состоит в том, что туристический бизнес сильно подвержен сезонным колебаниям.

"Понятия сезонного разрешения на работу в Таиланде нет – точнее, может быть, оно и есть на бумаге, однако на практике его не существует. А это значит, что оформить человека на работу можно только на постоянной основе, минимум – на год. И ведь налоги и прочие обязательные по закону отчисления тогда нужно платить тоже за год, хотя реально человек работает, а фирма получает доход только в течение сезона", — пояснил Кривенцов.

Третья проблема состоит в том, что по таиландским законам необходима определенная капитализация компании, чтобы она могла официально принять иностранца на работу. Чтобы сделать разрешение на работу для иностранного сотрудника, необходимо определенным образом, довольно значительно, увеличить уставной капитал компании, при этом поддерживая обязательное по закону соотношение: от четырех до семи местных работников на каждого иностранного.

"Это достаточно просто сделать в производственной сфере, а вот в сфере обслуживания, в туризме это далеко не всегда легко обеспечить и еще сложнее это сделать, скажем, в небольшом ресторанчике", — сказал эксперт.

"Конечно, закон нарушать недопустимо. Но очень часто работодатели, принимающие на работу иностранцев, поставлены в такие условия, когда у них просто нет возможности все оформлять законно, не нанося урона собственному бизнесу, и это, конечно, очень большая проблема", — отметил Кривенцов.

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