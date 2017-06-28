Трамп во время разговора с премьером Ирландии отметил улыбку журналистки

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром прервался, чтобы отметить улыбку корреспондента ирландской телерадиокомпании RTÉ Катрины Пэрри (Caitriona Perry).

Пэрри опубликовала на своей официальной странице в Twitter видеозапись, на которой запечатлено, как Трамп прерывается в ходе телефонного разговора, который проходит в присутствии представителей СМИ. Сама журналистка назвала этот момент "странным".

"У нас очень много вашей ирландской прессы, наблюдающей за этим (разговором)… А откуда вы? Давайте, подойдите сюда, подойдите. Откуда вы? У нас здесь столько красивых (представителей) ирландской прессы…. Катрина Пэрри — у нее очень милая улыбка, поэтому, готов поспорить, что вы хорошо с ней обращаетесь", — заявил Трамп. После этого на записи слышен смех некоторых из присутствующих.

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Ранее сообщалось, что Варадкар в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом обсудил ряд вопросов, включая Brexit и миграцию, а также ряд других вопросов.