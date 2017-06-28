Японская авиакомпания заставила инвалида подниматься на борт ползком

ТОКИО, 28 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Японская авиакомпания эконом-класса Vanila Air заставила пассажира с ограниченными возможностями ползком подниматься на борт самолета, сообщило агентство Киодо.
Тем не менее, ему удалось с помощью друга, который поднял его на руках, сесть в самолет. Однако на обратном пути персонал заявил ему, что он не может подняться на борт с посторонней помощью и должен сделать это самостоятельно. В результате мужчина, у которого парализованы ноги, должен был ползком преодолеть 17 ступенек трапа.
Авиакомпания принесла ему свои извинения после того, как история попала в СМИ.