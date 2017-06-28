Венесуэльский министр рассказал о подробностях атаки на здания ВС и МВД

МЕХИКО, 28 июн – РИА Новости. Министр связи и информации Венесуэлы Эрнесто Вильегас рассказал, что в ходе атаки с воздуха на здания МВД страны и верховного суда были произведены выстрелы из автоматического оружия, и использовались гранаты.
"Атаки были осуществлены из вертолета Airbus Bölkow-105, по МВД было сделано порядка 15 выстрелов, когда на террасе проходил прием по случаю национального дня журналиста, там находилось около 80 человек", — сказал Вильегас в эфире государственного телевидения.
Затем вертолет переместился к зданию верховного суда, где проходило заседание конституционной палаты. "В это время люди работали в офисах. В них были сделаны выстрелы и брошены четыре гранаты, привезенные из Колумбии и сделанные в Израиле, из которых одна не взорвалась и была подобрана. Причем две гранаты были брошены в сотрудников национальной боливарианской гвардии, охранявших здание", — рассказал Вильегас.
Речь идет о Мигеле Родригесе Торресе. Однако он уже заявил, что власти ошиблись, а Оскар Перес никогда с ним не работал. Пилотом при Родригесе Торресе, по его словам, состоял Педро Перес из службы разведки SEBIN.
Вильегас призвал также граждан сотрудничать с властями в деле установления местонахождения Оскара Переса.