Венесуэльский министр рассказал о подробностях атаки на здания ВС и МВД

МЕХИКО, 28 июн – РИА Новости. Министр связи и информации Венесуэлы Эрнесто Вильегас рассказал, что в ходе атаки с воздуха на здания МВД страны и верховного суда были произведены выстрелы из автоматического оружия, и использовались гранаты.

Группа сотрудников спецслужб Венесуэлы во главе с офицером полиции Оскаром Пересом во вторник угнала полицейский вертолет, совершила полет над городом с плакатом, призывающим к неповиновению, и потребовала немедленной отставки президента Николаса Мадуро. Сейчас идет поиск этих людей.

"Атаки были осуществлены из вертолета Airbus Bölkow-105, по МВД было сделано порядка 15 выстрелов, когда на террасе проходил прием по случаю национального дня журналиста, там находилось около 80 человек", — сказал Вильегас в эфире государственного телевидения.

Затем вертолет переместился к зданию верховного суда, где проходило заседание конституционной палаты. "В это время люди работали в офисах. В них были сделаны выстрелы и брошены четыре гранаты, привезенные из Колумбии и сделанные в Израиле, из которых одна не взорвалась и была подобрана. Причем две гранаты были брошены в сотрудников национальной боливарианской гвардии, охранявших здание", — рассказал Вильегас.

По словам министра, вертолет был похищен с военно-воздушной базы имени Франсиско де Миранды в Ла-Карлоте. Похитивший его Оскар Перес подозревается в связях с ЦРУ. "Против него ведется расследование относительно его связей с ЦРУ США и посольством этой страны в Каракасе. Также расследуются его связи с экс-министром внутренних дел, который недавно публично подтвердил свои контакты с ЦРУ", — сказал Вильегас.

Речь идет о Мигеле Родригесе Торресе. Однако он уже заявил, что власти ошиблись, а Оскар Перес никогда с ним не работал. Пилотом при Родригесе Торресе, по его словам, состоял Педро Перес из службы разведки SEBIN.

Вильегас призвал также граждан сотрудничать с властями в деле установления местонахождения Оскара Переса.