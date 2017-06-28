США и Израиль создают рабочую группу по поиску методов выявления киберугроз

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. США и Израиль создают рабочую группу, цели которой направлены на разработку и использование новых методов выявления киберугроз и определения способов привлечения к ответственности виновных, пишет газета Defense News.
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Как пишет издание, создание новой рабочей группы было одобрено президентом США и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во время визита Трампа в Израиль в мае.
"Мы считаем, что та оперативность, с которой Израиль разрабатывает новые решения, приведет к созданию киберзащиты, которую мы сможет увезти в США", — заявил Боссерт.
Нетаньяху, в свою очередь, подчеркнул необходимость сотрудничества в этом вопросе с другими странами. Он добавил, что тема кибербезопасности будет одной из тем обсуждения в ходе визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Израиль, который состоится на следующей неделе.