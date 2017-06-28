США и Израиль создают рабочую группу по поиску методов выявления киберугроз

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. США и Израиль создают рабочую группу, цели которой направлены на разработку и использование новых методов выявления киберугроз и определения способов привлечения к ответственности виновных, пишет газета Defense News.

"Мы должны сфокусироваться на поиске киберврагов прежде, чем они проникнут в наши сети", — заявил помощник президента США Дональда Трампа по вопросам внутренней безопасности и борьбы с терроризмом Томас Боссерт на международной конференции Cyber Week, которая проводилась в университете Тель-Авива.

Как пишет издание, создание новой рабочей группы было одобрено президентом США и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во время визита Трампа в Израиль в мае.

"Мы считаем, что та оперативность, с которой Израиль разрабатывает новые решения, приведет к созданию киберзащиты, которую мы сможет увезти в США", — заявил Боссерт.

Советник Трампа по кибербезопасности Роб Джойс заявил на конференции, что Вашингтон занимается поиском модели сдерживания правительств путем применения различных наказаний. "Нам нужно разработать сдерживающую модель того, как заставить другие государства платить по счетам, так чтобы они не могли достичь желаемых результатов", — заявил он.

Нетаньяху, в свою очередь, подчеркнул необходимость сотрудничества в этом вопросе с другими странами. Он добавил, что тема кибербезопасности будет одной из тем обсуждения в ходе визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Израиль, который состоится на следующей неделе.