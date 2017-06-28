Иран "играет не по правилам" в Сирии, считает Мэттис

ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. США считают, что Иран "играет не по правилам" в Сирии, но Россия оказывает на Тегеран влияние, чтобы переубедить власти ИРИ, заявил журналистам министр обороны США Джеймс Мэттис.
На вопрос, не опасается ли он конфликта с иранскими ополченцами, поддерживающими власти Сирии, Мэттис ответил: "Нет, если иранское ополчение не нападет на нас". Заявления главы Пентагона с борта самолета, на котором он направлялся в Европу, передала пресс-служба американского военного ведомства.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>