Иран "играет не по правилам" в Сирии, считает Мэттис

ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. США считают, что Иран "играет не по правилам" в Сирии, но Россия оказывает на Тегеран влияние, чтобы переубедить власти ИРИ, заявил журналистам министр обороны США Джеймс Мэттис.

"Да, иранцы правила не соблюдают. Мы полагаем, что русские пытались их время от времени переубедить в их намерении делать кое-какие вещи", — заявил Мэттис.

На вопрос, не опасается ли он конфликта с иранскими ополченцами, поддерживающими власти Сирии, Мэттис ответил: "Нет, если иранское ополчение не нападет на нас". Заявления главы Пентагона с борта самолета, на котором он направлялся в Европу, передала пресс-служба американского военного ведомства.

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