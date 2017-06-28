Атака на здание ВС в Венесуэле не повлияет на сроки учредительного собрания

МЕХИКО, 28 июн – РИА Новости. Министр связи и информации Венесуэлы Эрнесто Вильегас заявил, что атаки в столице страны против зданий верховного суда и МВД никак не повлияют на планы властей по проведению учредительного собрания.

Группа сотрудников спецслужб Венесуэлы во главе с офицером полиции Оскаром Пересом во вторник угнала полицейский вертолет, бросила несколько гранат в здания ВС и МВД и потребовала немедленной отставки президента Николаса Мадуро. Сейчас идет поиск этих людей.

"Никакая из этих атак не помешает национальному учредительному собранию и выборному процессу 30 июля", – заявил Вильегас в эфире гостелевидения. На это число запланировано проведение выборов членов собрания, которое должно заняться подготовкой изменений в конституцию.

После полета над Каракасом и атаки на здания ведомств офицер Перес посадил вертолет на крыше одного из зданий. Дальнейшая судьба его и соратников пока не известна, однако Мадуро уже пообещал, что эти люди будут пойманы и задействовал спецназ для их розыска. Глава страны назвал события вооруженной террористической атакой.