Мадуро назвал нападение на Верховный суд Венесуэлы террористической атакой

КАРАКАС, 28 июн – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал террористической атакой нападение вертолета на здание верховного суда страны в Каркасе.
"Мы поймаем вертолет и тех, кто совершил эту вооруженную террористическую атаку, я ее осуждаю", — сказал Мадуро.
Мадуро также потребовал от оппозиционного блока "Круглый стол демократического единства" осудить произошедшее, назвав инцидент "очевидно путчистским". По словам президента, один из пилотов раньше работал с экс-главой МВД Мигелем Родригесом Торресом, который подозревается в связях с ЦРУ.
#LoÚltimo | Gobierno de #Venezuela acusa intento de golpe de estado | https://t.co/r0Iz3g842r pic.twitter.com/ZoF4sVwDHw— XEVA TABASCO (@XEVATabasco) 28 июня 2017 г.