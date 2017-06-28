Мадуро назвал нападение на Верховный суд Венесуэлы террористической атакой

КАРАКАС, 28 июн – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал террористической атакой нападение вертолета на здание верховного суда страны в Каркасе.

"Мы поймаем вертолет и тех, кто совершил эту вооруженную террористическую атаку, я ее осуждаю", — сказал Мадуро.

Он сообщил, что с вертолета были сброшены несколько гранат на здание верховного суда и министерства внутренних дел Венесуэлы. "Немедленно был задействован план по обнаружению цели и воздушной защите, в верховном суде шла работа, это могло привести к десяткам жертв, раненых, а затем они облетели МВД", — сказал венесуэльский лидер.

Мадуро также потребовал от оппозиционного блока "Круглый стол демократического единства" осудить произошедшее, назвав инцидент "очевидно путчистским". По словам президента, один из пилотов раньше работал с экс-главой МВД Мигелем Родригесом Торресом, который подозревается в связях с ЦРУ.

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