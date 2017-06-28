МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Специалисты американской компании по производству программного обеспечения Symantec заявили, что в новой глобальной кибератаке использовался тот же инструмент разведслужб США под названием Eternal Blue, который был задействован в майской атаке с вирусом WannaCry, пишет газета New York Times.
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Нынешняя атака — "улучшенная и более губительная версия WannaCry", заявил NYT исследователь Матьё Суиш, который весной помог сдержать распространение эпидемии WannaCry.
Масштабная кибератака WannaCry по всему миру с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах, об этом ранее сообщал директор Европола Роб Уэйнрайт. Как стало известно, хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности США. Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщало, что инструмент американских разведслужб, известный как Eternal Blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry. В "Лаборатории Касперского" сообщали о 45 тысячах попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру 12 мая, наибольшее число попыток заражений наблюдалось в России.