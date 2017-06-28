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Эксперты рассказали об инструментах, использованных в новой кибаратаке

Сюжет:
Атаки вируса-вымогателя Petya (52)
04:0228.06.2017
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© Fotolia / Tomasz ZajdaХакер. Архивное фотоХакер. Архивное фото
© Fotolia / Tomasz Zajda

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Специалисты американской компании по производству программного обеспечения Symantec заявили, что в новой глобальной кибератаке использовался тот же инструмент разведслужб США под названием Eternal Blue, который был задействован в майской атаке с вирусом WannaCry, пишет газета New York Times.

Хакер. Архивное фото
© Fotolia / Alexander
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в нескольких странах
Во вторник в компании Group-IB сообщили, что вирус-вымогатель Petya стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании России и Украины, он блокирует компьютеры и требует за разблокировку сумму в биткоинах, эквивалентную 300 долларам. Позднее руководитель международной исследовательской команды "Лаборатории Касперского" Костин Райю сообщил, что вирус распространился по всему миру.

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"Исследователи в компании по компьютерной безопасности Symantec заявили, что в новой атаке использовался тот же хакерский инструмент, созданный Агентством национальной безопасности, который использовался в атаках WannaCry. Под названием Eternal Blue, он был среди десятков инструментов, просочившихся в сеть в прошлом апреле (при помощи действий) группы, известной под названием Shadow Brokers", — пишет газета. Тем не менее, отмечает газета, АНБ не признала использования своих инструментов в атаке с вирусом WannaCry или других атаках.

Нынешняя атака — "улучшенная и более губительная версия WannaCry", заявил NYT исследователь Матьё Суиш, который весной помог сдержать распространение эпидемии WannaCry.

Вышедший из строя банкомат на Украине после кибератаки. 27 июня 2017
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Заражение вирусом Petya началось с Украины, заявили в ESET
По данным антивирусной компании ESET, в первую десятку пострадавших от вируса стран вошли Украина, Италия, Израиль, Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия. Россия в данном списке занимает лишь 14-е место.

Масштабная кибератака WannaCry по всему миру с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах, об этом ранее сообщал директор Европола Роб Уэйнрайт. Как стало известно, хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности США. Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщало, что инструмент американских разведслужб, известный как Eternal Blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry. В "Лаборатории Касперского" сообщали о 45 тысячах попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру 12 мая, наибольшее число попыток заражений наблюдалось в России.

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