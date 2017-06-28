В Венесуэле полицейский вертолет атаковал здание Верховного суда

МЕХИКО, 28 июн – РИА Новости. Вертолет, принадлежащий корпусу научных, уголовных и криминалистических расследований полиции Венесуэлы (CICPC), во вторник вечером облетел Каракас с призывом к неповиновению и атаковал здание Верховного суда Венесуэлы, сообщил министр связи и информации Эрнесто Вильегас.NTN 24 слова Вильегаса.
Размещенные в социальных сетях фотографии вертолета свидетельствуют, что экипаж растянул плакат с надписью "350. Свобода". Речь идет о 350-й статье конституции, которая говорит о возможности непризнания гражданами власти в случае нарушения ею демократических ценностей, принципов и гарантий, а также прав человека.
В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, погибло уже 75 человек.