Во Франции проверяют слухи о генерале, летавшем на виллу на штурмовике

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Глава министерства обороны Франции Флоранс Парли распорядилась провести расследование после публикации сатирического еженедельника Canard Enchaine об использовании заместителем командующего ВВС реактивного самолета для своих личных нужд, передает радиостанция Europe 1.

Номер еженедельника поступит в продажу в среду. В публикации утверждается, что генерал Ришар Ребул (Richard Reboul), работающий в Бордо, использует легкий реактивный штурмовик третьего поколения, учебный самолет Alpha Jet, для того чтобы по выходным добираться до своей недвижимости в Провансе на юго-востоке Франции.

"Данные о неправомерном использовании воздушных средств высокопоставленным военным чиновником переданы министру обороны", — говорится в коммюнике министерства.

Парли поручила генеральным инспекторам вооруженных сил "прояснить факты и проверить обстоятельства использования воздушных средств в конкретном случае и в более общем плане". Отмечается, что по итогам отчета, в случае выявления неправомерного использования воздушных средств, министр сделает соответствующие выводы, которые будут носить обязательный характер.

Как сообщает радиостанция со ссылкой на публикацию еженедельника, генерал, предположительно, около десяти раз пользовался Alpha Jet с августа 2016 года для перемещения между городом Бордо и коммуной Салон-де-Прованс.

Как отмечает радиостанция, внутри ВВС уже проводится расследование. Начальник штаба ВВС генерал Андре Ланата обратился в инспекцию ВВС, которая начала расследование 23 июня.

Кроме того, по данным радиостанции, еженедельник сообщил, что бывший министр территориального единства Франции Ришар Ферран в 2000 году нанял свою сожительницу Сандрин Дусан в качестве директора по работе с персоналом в некоммерческую организацию Mutuelles de Bretagne. В то время она была 25-летней студенткой юридического факультета. По данным издания, в целом ее жалованье оценивается в 80 тысяч евро.