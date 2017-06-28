CNN не накажет продюсера, критиковавшего канал за освещение российской темы

ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Американский телеканал CNN не накажет своего продюсера, который раскритиковал освещение каналом российской темы, говорится в заявлении телеканала.

Ранее в сети появилось видео, на котором продюсер Джон Бонифилд заявляет, что тему о "связях с Россией" президента Дональда Трампа раздувают, потому что это способствует рейтингам. Бонифилд не имеет отношения к освещению России и занимается репортажами по медицине.

"CNN поддерживает своего продюсера по медицинской тематике Джона Бонифилда. Разнообразие частных мнений делает CNN сильным, мы это приветствуем и поощряем", — говорится в заявлении CNN, которое приводит газета USA Today. По данным газеты, высказывания продюсера записали без его ведома.

Это уже не первый скандал с освещением "российской темы" на CNN в последние дни.

CNN со ссылкой на неназванный источник в конгрессе США сообщил в четверг, что американский сенат ведет расследование в отношении предполагаемых связей команды Дональда Трампа с РФПИ. Речь шла о встрече его руководителя Кирилла Дмитриева с одним из представителей переходного штаба Трампа Энтони Скарамуччи "за четыре дня до инаугурации президента США" в январе. Встреча якобы происходила на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В электронном письме CNN Скарамуччи написал: "Дмитриев пришел в ресторан поздороваться. Я был приветлив с ним. Ничего больше". Скарамуччи подчеркивает, что в предыдущие годы он также встречался с Дмитриевым в Давосе.

Позже CNN удалил эту статью. Вместо нее сайт теперь отображает извинения телеканала перед Скарамуччи и сообщение о том, что материал не соответствует редакционным стандартам канала. Накануне в связи с публикацией трое сотрудников канала уволились. Источник, близкий к телекомпании, сообщил порталу BuzzFeed News, что эта история оказалась "большим провалом".