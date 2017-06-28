ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. Американская разведка использовала неразрешенную судом программу слежки для помощи спецслужбам Турции в поиске террориста, устроившего теракт в Стамбуле 31 декабря 2016 года, сообщила во вторник со ссылкой на источники в ФБР газета New York Times.

"Агентство национальной безопасности США (АНБ) использовало свою неразрешенную судом программу слежки для помощи Турции в поиске террориста, который совершил теракт в ночном клубе в Стамбуле 31 декабря, когда погибли 39 человек и десятки получили ранения", — говорится в материале.

Как отмечается, "это стало одним из нескольких новых рассекреченных примеров", которые представители американских спецслужб приводят для того, чтобы подвести юридические основания для применения данной программы в рамках федерального закона США о негласном сборе разведывательной информации. Указывается, что "срок действия этого закона истекает в конце 2017 года, если конгресс не решит продлить его".

Впрочем, как отмечает издание, стремление спецслужб воздействовать на законодателей, чтобы они продлили срок действия закона или сделали его постоянным, привело к "политической турбулентности". В частности, указывается в материале, речь идет о "продолжающемся гневе республиканцев по поводу утечек информации, касавшихся декабрьских разговоров бывшего советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна с послом РФ в США Сергеем Кисляком". Газета напоминает, что в итоге эти утечки привели к отставке Флинна.