Мадуро пригрозил прибегнуть к оружию для защиты своего политического курса

МЕХИКО, 28 июн – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник пообещал использовать оружие для защиты интересов боливарианской революции и достижения целей, которые он считает правильными для страны.

Мадуро провел встречу с представителями народа в рамках подготовки к проведению учредительного собрания, которое должно будет заняться выработкой изменений в конституцию. Их должны будут одобрить граждане страны на национальном референдуме.

"Если бы Венесуэла была погружена в хаос и насилие, если бы была разрушена революция, мы пошли бы в бой, никогда не сдались бы. И то, чего нельзя добиться голосами, добились бы оружием. Мы бы освободили нашу родину с оружием в руках", — приводит канал NTN24 заявление Мадуро.

Глава государства обратился при этом к одному из лидеров оппозиции, главе парламента Хулио Борхесу с призывом разоружить своих сторонников. "Господин Хулио Борхес, еще раз призываю разоружить ваши вооруженные группы, чтобы прекратилось насилие", — сказал Мадуро.

Также венесуэльский лидер предположил, что президент США Дональд Трамп мог бы содействовать прекращению насилия в Венесуэле, повлияв на венесуэльскую оппозицию, и заявил о готовности к переговорам с ним. "Если вы хотите говорить о мире, президент Николас Мадуро готов, у нас есть такой опыт", — заметил он.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, погибло уже 75 человек.