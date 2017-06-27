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В мире

Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в нескольких странах

Сюжет:
Атаки вируса-вымогателя Petya (47)
23:5427.06.2017
(обновлено: 00:09 28.06.2017)
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© Fotolia / AlexanderХакер. Архивное фотоХакер. Архивное фото
© Fotolia / Alexander

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Глобальная атака вируса-вымогателя во вторник поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

Вышедший из строя банкомат на Украине после кибератаки. 27 июня 2017
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Заражение вирусом Petya началось с Украины, заявили в ESET

Вирус блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах, сообщили РИА Новости в компании Group-IB. Атака началась около 11.00. Способ распространения в локальной сети аналогичен вирусу WannaCry. По данным СМИ, на 18:00 биткоин-кошелек, который был указан для перевода средств вымогателям, получил девять переводов, с учетом комиссии за переводы пострадавшие перевели хакерам порядка 2,7 тысячи долларов.

По данным антивирусной компании ESET, атака началась с Украины, которая больше других стран пострадала от нее. Согласно рейтингу компании по странам, пострадавшим от вируса, на втором месте после Украины — Италия, а на третьем — Израиль. В первую десятку также вошли Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия. Россия в данном списке занимает лишь 14-е место.

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Эксперты по кибербезопасности разошлись во мнении относительно самого вируса. Компания Group-IB изначально сообщила об атаках вируса-вымогателя Petya.

Президент ГК InfoWatch Наталья Касперская заявила, что Petya.A обнаружили еще в апреле 2016 года, и первый его вариант был бессильным, если ему не давались права администратора. "Поэтому он объединился с некоторым другим вымогателем-вирусом Misha, который имел права администратора. Это был улучшенная версия, резервный шифровальщик", — сказала Касперская.

В компании Dr.Web также заявили, что вирус, поражавший компьютеры по всему миру во вторник, отличается от вируса-вымогателя Petya способом распространения. По данным Dr.Web, троянец распространяется самостоятельно, как и нашумевший WannaCry.

В "Лаборатории Касперского" заявили, что вирус не принадлежит к ранее известным семействам вредоносного программного обеспечения. Специалисты компании проводит расследование, и в ближайшее время компания сможет предоставить больше информации по сценарию заражения и схеме работы вредоносного кода, сказали в "Лаборатории Касперского".

Атаки на Украине

Хакеры обнародовали данные о сговоре США и Канады против МОК
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Как сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко, хакерская атака началась во вторник в 11.00 с внедрением модифицированной под Украину версии вируса WannaCry – cryptolocke, который рассылался по почте под видом деловых писем. По его словам, кибератака имела своей конечной целью попытку дестабилизации ситуации в экономике. Работа компьютерных сетей на Украине, подвергшихся хакерской атаке, будет полностью восстановлена через несколько дней, заверил Геращенко.

Вице-премьер Украины Павел Розенко сообщил, что хакерской атаке подверглись все компьютеры в кабмине страны. По информации пресс-службы кабмина, компьютерные сети центральных органов власти подверглись масштабной хакерской атаке с 14.00. Вечером около 19:00 мск сайт кабмина возобновил работу, но деятельность по пресечению распространения вируса и преодолению последствий кибератак продолжается, сообщил премьер Владимир Гройсман. Он также заявил, что в результате хакерской атаки важные системы инфраструктуры страны не пострадали, атака будет отражена.

При этом в администрации президента Украины заявили, что она работает в штатном режиме, уделяя повышенное внимание ситуации в связи с кибератакой.

Лидер фракции ВО Батькивщина Юлия Тимошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Тимошенко сравнила компьютерный вирус Petya с Порошенко
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что все государственные учреждения, использовавшие защищенный интернет-доступ, не пострадали из-за хакерской атаки.

Департамент киберполиции получил 22 сообщения о вмешательстве в работу персональных компьютеров от государственных и частных учреждений. Украинские правоохранители возбудили уголовное дело по факту хакерских атак на предприятия и государственные учреждения.

Национальный банк Украины в середине дня предупредил об атаках на несколько украинских банков, а также на некоторые предприятия коммерческого и государственного секторов. Украинский государственный Ощадбанк ограничил предоставление ряда услуг.

Вследствие атак на украинские банки в киевском метро невозможно было оплатить проезд банковскими картами. Из-за атаки на медиахолдинг ТРК "Люкс" украинский информационный "24 канал", входящий в него, прекратил вещание.

© Fotolia / mbruxelleХакер за компьютером
© Fotolia / mbruxelle
Хакер за компьютером

Атакам также подверглись "Укрэнерго", "Киевэнерго", международный аэропорт "Борисполь", крупнейшая на Украине частная компания по оказанию услуг доставки "Новая почта". По данным Group-IB, на Украине пострадали также "Запорожьеоблэнерго", "Днепроэнерго" и "Днепровские электроэнергетические системы", "Ашан", украинские телеком-операторы.

Смартфон и ноутбук. Архивное фото
© Fotolia / anyaberkut
Вирус-вымогатель Petya не затронул российских операторов связи
Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк обвинил в хакерских атаках Россию, но при этом он не привел никаких доказательств.

Россия

Во вторник "Роснефть" сообщила, что ее серверы подверглись мощной хакерской атаке, в связи с чем компания обратилась в правоохранительные органы.

Кроме того, хакерской атаке подверглись информационные системы Evraz. В то же время в ряде других крупнейших металлургических компаний РФ, в частности в "Северстали", НЛМК, ММК, "Норникеле" и ТМК, заявили об отсутствии каких-либо инцидентов, связанных с кибератакой.

Банк России заявил, что выявил хакерские атаки, направленные на системы российских кредитных организаций; в результате этих атак зафиксированы единичные случаи заражения объектов информационной инфраструктуры. При этом нарушений работы систем банков и нарушений предоставления сервисов клиентам зафиксировано не было. В крупнейших российских банках РИА Новости сообщили, что не зафиксировали масштабных хакерских атак и работают в штатном режиме. В Сбербанке сообщили, что банк работает в штатном режиме на фоне произошедших во вторник хакерских атак.

Логотип компании - разработчика антивирусных программ Лаборатория Касперского. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В Kaspersky заявили, что вирус, атаковавший компании, не был ранее известен
Хакерская атака никак не отразилась на работе атомных электростанций, действующих в России, все АЭС работают в штатном режиме, заявил РИА Новости во вторник представитель концерна "Росэнергоатом". В пресс-службе "Системного оператора" Единой энергосистемы России сообщили, что специалисты по информационной безопасности компании не зафиксировали никаких целенаправленных атак на информационную инфраструктуру компании. В пресс-службе компании "Россети" сообщили, что ситуация находится на контроле, меры для отражения атак приняты.

Российские телекоммуникационные операторы также сообщили, что работают в штатном режиме, компании не затронул вирус-шифровальщик Petya.

Московская биржа также не зафиксировала хакерских атак на свои IТ-системы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской биржи.

Другие страны

В Испании хакеры совершили атаку на серверы представительств международных компаний Mondelēz International (производитель продуктов питания и растворимых напитков) и DLA Piper (международная юридическая фирма), Saint-Gobain (французская компания-производитель строительных материалов). Национальный центр криптологии при Национальном центре разведки Испании заявил, что вирус — вариация вируса-вымогателя Petya, и что его жертвами стали "несколько международных компаний, имеющих представительства в Испании".

Вид на Капитолий в в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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США не знают, кто стоит за последними кибератаками по всему миру
Один из ведущих морских грузоперевозчиков — датская компания A.P. Moller-Maersk – также подверглась кибератаке, которая вывела из строя ее компьютерные системы во многих подразделениях компании.

Транснациональная фармацевтическя компания со штаб-квартирой в США Merck & Co. подтвердила, что стала одной из жертв глобальной хакерской атаки, начато расследование. Немецкие компании также пострадали из-за хакерской атаки, сообщила Федеральная служба безопасности в сфере информационной техники (BSI) Германии. Сообщения о заражении вирусом появились и в Литве.

© AP Photo / Isaac BrekkenУчастники конференции хакеров DefCon в Лас-Вегасе
© AP Photo / Isaac Brekken
Участники конференции хакеров DefCon в Лас-Вегасе

Как обезопаситься

Как рассказал РИА Новости российский технологический инвестор, эксперт в IT-области Денис Черкасов, одним из наиболее надежных методов защиты от вирусов являются правильные действия сотрудников компании, а именно — игнорирование подозрительных писем и особенно просьб перейти по ссылкам. "В противном случае, вирус может расти, как снежный ком, благодаря таким "безобидным" действиям", — отметил Черкасов.

Поэтому, по его словам, продумывая тактику защиты бизнеса, в первую очередь, необходимо проводить тренинги по простым правилам кибербезопасности для коллектива. Во-вторых, даже самые современные системы защиты нуждаются в регулярном обновлении, для того чтобы не попасть под удар нового вирусного ПО. В-третьих, необходимы системы контроля целостности систем, чтобы быть в состоянии обнаружить распространение вируса в компьютерной сети до того, как он начал свое вредоносное действие.

Нефтяная вышка. Архивное фото
© AP Photo / Hasan Jamali
Эксперты рассказали, как кибератаки повлияли на цены на нефть
"Лаборатория Касперского" рекомендует своим пользователям для обеспечения безопасности убедиться, что защитное решение включено и использует актуальные вирусные базы, а также удостовериться, что оно подключено к облачной системе KSN и активирован мониторинг системы (System Watcher).

"В качестве дополнительной меры с помощью функции AppLocker можно запретить исполнение файла с названием perfc.dat, а также заблокировать запуск утилиты PSExec из пакета Sysinternals", — советует представитель компании.

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