Трамп впервые допустил, что ключевая реформа здравоохранения не состоится

ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп впервые допустил во вторник, что ключевая реформа здравоохранения не состоится.

Обещание провести реформу здравоохранения было одним из ключевых в предвыборной кампании Трампа.

"Нам это не понравится, но я это пойму", — сказал Трамп журналистам, комментируя ситуацию, при которой закон может быть не проведен в конгрессе. Трамп выступил в ходе встречи с сенаторами в Белом доме, его слова процитировало агентство Рейтер.

При этом Трамп сказал, что республиканцы "очень близко подходят" к реализации своей инициативы, и их законопроект будет "замечательным".

Ранее республиканцы были вынуждены отложить голосование в сенате по реформе здравоохранения после того, как целый ряд сенаторов республиканской фракции отказались проголосовать за законопроект в нынешнем виде. Поскольку все 48 демократов в сенате против реформы, республиканцам для проведения закона нужны голоса минимум 50 из 52 сенаторов собственной фракции, но сейчас им не хватает как минимум пяти голосов.

По оценке беспартийного бюджетного управления конгресса (CBO), нынешний законопроект приведет к некоторому снижению стоимости медстраховки и сократит дефицит, но в результате страховку потеряют 22 миллиона американцев.

Республиканцы пытаются отменить предыдущую масштабную реформу, проведенную президентом Бараком Обамой и предусматривающую обязательную покупку гражданами страховых полисов в обмен на субсидии малоимущим. Республиканская инициатива была ранее проведена палатой представителей, но большинством лишь в один голос.