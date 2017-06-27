Белый дом призвал американские СМИ быть честнее и не гнаться за рейтингами

ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Белый дом на фоне скандала вокруг CNN призвал американские СМИ писать честнее, освещать более широкие темы и не гнаться за рейтингами, заявила официальный представитель Белого дома Сара Хакаби-Сандерс.

"Эта липа о России и Трампе продолжается уже большую часть года без каких-либо доказательств, а такие вещи, как реформа управления по делам ветеранов, едва ли освещается. Я думаю, что Америка ищет чего-то лучшего и большего и они заслуживают этого", — сказала представитель пресс-службы Белого дома на регулярном брифинге.

Отвечая на вопрос о том, считает ли администрация, что американские СМИ "не должны писать о попытках другой страны повлиять на выборный процесс в США", Хакаби-Сандерс сказала: "Я думаю, многое происходит в этом мире, о чем многие люди хотели бы узнать, я думаю, мы должны внимательно посмотреть на то, на чем мы фокусируем свое внимание, о чем мы пишем и делать это честно и достоверно".

"Мы оказались в таком положении, что если сообщениям СМИ нельзя доверять, то это опасно для Америки. Я думаю, если некоторые СМИ движутся в этом направлении, особенно делая это для скачков своего рейтинга и это исходит от их руководства, это еще более страшно и еще более позорно", — сказала представитель администрации, рекомендовав американцам посмотреть опубликованное в интернете видео, в котором один из продюсеров CNN говорит о том, что "тема России" подогревается телеканалом для поддержания высоких рейтингов.

"Надеюсь, это не то, к чему мы движемся", — сказала Хакаби-Сандерс, подчеркнув, что не обладает информацией о том, что гуляющее в сети видео является подлинным.

CNN со ссылкой на неназванный источник в конгрессе США сообщил в четверг, что американский сенат якобы ведет расследование в отношении предполагаемых связей команды Дональда Трампа с РФПИ. Речь шла о встрече его руководителя Кирилла Дмитриева с одним из представителей переходного штаба Трампа Энтони Скарамуччи "за четыре дня до инаугурации президента США" в январе. Встреча якобы происходила на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В электронном письме CNN Скарамуччи написал: "Дмитриев пришел в ресторан поздороваться. Я был приветлив с ним. Ничего больше". Скарамуччи подчеркивает, что в предыдущие годы он также встречался с Дмитриевым в Давосе.

Позже CNN удалил эту статью. Вместо нее сайт теперь отображает извинения телеканала перед Скарамуччи и сообщение о том, что материал не соответствует редакционным стандартам канала. Накануне в связи с публикацией трое сотрудников канала уволились. Источник, близкий к телекомпании, сообщил порталу BuzzFeed News, что эта история оказалась "большим провалом".

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу "вмешательства России" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В конгрессе прошел целый ряд громких слушаний по "российскому вмешательству", но участвовавшие в слушаниях разведчики не предоставили каких-либо доказательств, ссылаясь на секретность информации.

В американских СМИ также регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".