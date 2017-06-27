Глава саудовского МИД заявил, что переговоров по условиям Катару не будет

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что переговоров по условиям Катару не будет, передает агентство Рейтер со ссылкой на канал Al Ekhbariya.

По данным агентства, аль-Джубейр заявил во вторник, что не будет никаких переговоров по условию Саудовской Аравии и ряда арабских стран к Катару о прекращении поддержке терроризма.

"Мы изложили свою точку зрения, мы предприняли шаги со своей стороны, и теперь дело за катарцами — внести изменения в свое поведение. Как только они начнут, все наладится, но если они не будут, то останутся изолированы", — приводит агентство слова аль-Джубейра. Он также подтвердил репортерам, что выдвинутые условия не подлежат обсуждению.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.

В итоге к блокаде Катара не стали присоединяться только два государства, входящие в Совет сотрудничества стран Персидского залива, — Кувейт и султанат Оман. Катар все обвинения отверг и заявил, что ответных мер принимать не будет.