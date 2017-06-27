Посол Украины собрался отговорить Scooter от выступления в Крыму

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что попытается уговорить немецкую группу Scooter отменить выступление в Крыму.

"Сегодня особенно деликатная дипломатическая миссия в Гамбурге: встреча с менеджером группы Scooter, чтобы отказаться от авантюры в Крыму", — написал дипломат в Twitter.

Сьогодні — особливо делікатна дипломатична місія у Гамбургу: зустріч з менеджером гурту Scooter, щоб відмовити від авантюри в Криму pic.twitter.com/itTcAy5Evm — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) June 27, 2017

​Scooter планируют выступить в Балаклаве 4 августа на фестивале ZBFest. Помимо немецкого коллектива, в мероприятии должны участвовать группы "Ленинград", "Серьга", "Бригада С" и певец Дима Билан.

В Киеве заявляли, что за выступление на фестивале немецким музыкантам может грозить до восьми лет лишения свободы, если они въедут на полуостров не из Украины. Участники группы, по словам ее менеджера, собираются лететь в Крым через Москву.

При этом в анонсе на сайте Scooter рядом с называнием города Балаклава не указана страна. Как подчеркивал менеджер группы, это сделано намеренно, чтобы не "распалять дискуссии".