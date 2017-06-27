Москва и Белград подпишут договор о ремонте вертолетов из третьих стран

БЕЛГРАД, 27 июн — РИА Новости. Москва и Белград готовятся к подписанию договора о ремонте в Сербии вертолетов из третьих стран, сообщил РИА Новости во вторник помощник министра обороны Сербии Ненад Милорадович.

В Белграде стартовала 8-ая международная выставка вооружений и военного снаряжения "Партнер-2017".

"Мы находимся перед подписанием договора между российскими и сербскими компаниями о ремонте вертолетов из третьих стран. Это соглашение касается нашего совместного проекта, открытия в Сербии центра, который будет заниматься ремонтом вертолетов Ми-17 и Ми-8 ", — сказал Милорадович.

Создание этого центра обсуждалось 28 марта в Москве в ходе переговоров премьера Сербии Александра Вучича и президента РФ Владимира Путина.