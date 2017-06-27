США пообещали отстаивать свое лидерство в области ядерной энергетики

ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. РФ и Китай очень активно продвигают ядерные технологии, используя их в политических целях, США намерены отстаивать свое лидерство в этой области, заявил на брифинге министр энергетики США Рик Перри.

Он отметил, что США намерены отстаивать "свою лидирующую позицию в области ядерной энергетики".

"Русские и китайцы активно вовлечены по всему миру в продвижении своих технологий…используя ядерную энергетику в качестве политического рычага", — сообщил Перри.