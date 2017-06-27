США не знают, кто стоит за последними кибератаками по всему миру

ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. США не знают, какая страна может стоять за последними кибератаками, совершенными по всему миру, заявил на брифинге министр энергетики Рик Перри, отметив необходимость наращивать степень защиты энергетического сектора от атак хакеров.

"У меня нет причин указывать на одну страну и сказать: мы знаем, что они причастны", — сказал Перри на брифинге в Белом доме.

"Вместо того, чтобы на публике волноваться о том, "кто они и где они?" мы должны обеспечивать наилучшую защиту, лучшую оборону, чтобы иметь возможность определить и защитить наши (энергетические) сети", — сказал он, отвечая на вопрос, была ли последняя атака нацелена против энергетических сетей США.

Министр при этом отметил, что "кибертеррористы" могут действовать как самостоятельно, так и по заказу отельных стран.

Во вторник была совершена целая серия хакерских атак. Так, компания "Роснефть" сообщила, что ее серверы подверглись мощной хакерской атаке. Компания обратилась по этому поводу в правоохранительные органы. Контакт-центр "Укртелекома", крупнейшего на Украине оператора фиксированной телефонной связи, не работает из-за хакерской атаки.

Кроме того, хакеры совершили атаку на серверы представительств международных компаний Mondelēz International и DLA Piper в Испании, работа офисов полностью парализована. Один из ведущих морских грузоперевозчиков датская компания A.P. Moller-Maersk сообщила, что подверглась кибератаке, которая вывела из строя ее компьютерные системы.

В компании Group-IB сообщили, что вирус-вымогатель Petya стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании РФ и Украины, он блокирует компьютеры и требует за разблокировку сумму в биткоинах, эквивалентную 300 долларам.

Позднее руководитель международной исследовательской команды "Лаборатории Касперского" Костин Райю (Costin Raiu) сообщил, что вирус распространился по всему миру.