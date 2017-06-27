США и ЕС нужно соглашение о свободной торговле, заявил глава минторга Росс

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Министр торговли США Уилбур Росс заявил, что Соединенным Штатам и Евросоюзу, как крупным торговым партнерам, необходимо соглашение о свободной торговле, передает агентство Рейтер.

ЕС в настоящий момент ищет пути реанимации переговоров с США по TTIP, которые фактически зашли в тупик при администрации Барака Обамы. При этом большинство европейских специалистов считает, что Вашингтон не идет на достаточные уступки в регулировании стандартов продукции, и в существующем виде соглашение о свободной торговле будет значительно выгоднее США, чем Европе, что может навредить европейской промышленности и сельскому хозяйству, которые не выдержат конкуренции с менее качественными, но более дешевыми американскими товарами.