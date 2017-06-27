В Киеве назвали "российский след" главной версией гибели разведчика ГУР

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости. Украинский военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что основной версией гибели сотрудника главного управления разведки Минобороны Украины Максима Шаповала в Киеве является "российский след".

Сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины полковник Шаповал погиб во вторник в Киеве в результате взрыва автомобиля. По данным Нацполиции, в нижней части автомобиля было заложено взрывное устройство. Возбуждено дело по статье "теракт", расследованием занимается военная прокуратура Украины.

"Теракт был выполнен высокими специалистами, взрывное устройство было приведено в действие в 08.14 (совпадает с мск)… Основной версией является российский след", — сказал Матиос на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".

По мнению военного прокурора, мотивом для взрыва автомобиля сотрудника разведки не являются коммерческие интересы. "Мотивы совершения преступления вследствие каких-либо коммерческих интересов являются абсурдными", — заявил Матиос, отвечая на вопрос, может ли быть связана гибель Шаповала с бизнесом.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

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