Заражение вирусом Petya началось с Украины, заявили в ESET

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Заражение вирусом Petya началось с Украины, которая больше других стран пострадала от кибератаки, следует из сообщения вирусной лаборатории ESET.
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"Вспышка, похоже, началась на Украине", — сообщает компания.
Согласно рейтингу компании по странам, пострадавшим от вируса, Украине был нанесен наибольший вред. На втором месте среди пострадавших стран находится Италия, а на третьем — Израиль.
В первую десятку также вошли Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия. Россия в данном списке занимает лишь 14-е место.
Ранее во вторник в компании Group-IB сообщили, что вирус-вымогатель Petya стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании России и Украины, он блокирует компьютеры и требует за разблокировку сумму в биткоинах, эквивалентную 300 долларам. Позднее руководитель международной исследовательской команды "Лаборатории Касперского" Костин Райю (Costin Raiu) сообщил, что вирус распространился по всему миру.