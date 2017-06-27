Колумбийский президент пообещал защищать права бывших повстанцев

МЕХИКО, 27 июн — РИА Новости. Колумбийский президент Хуан Мануэль Сантос пообещал во вторник защищать политические права бывших повстанцев из Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК), несмотря на свое с ними несогласие.

РВСК завершили во вторник свое разоружение. С 31 июля они превращаются в политическую партию.

"Я не согласен с политической и экономической моделями РВСК, но буду защищать их право выражать свои мысли в условиях демократии", — заявил Сантос в ходе официальной церемонии завершения сдачи оружия повстанцами. Она транслировалась на сайте администрации президента страны.

В соответствии с достигнутыми договоренностями до 1 августа повстанцы будут оставаться в зонах временного размещения, а затем эти районы превратятся в места для переподготовки бывших бойцов РВСК для включения в мирную жизнь.

В ноябре 2016 года президент Сантос и лидер РВСК Родриго Лондоньо Эчеверри подписали окончательное соглашение о мире в стране, которое должно положить конец более чем полувековому внутреннему конфликту, унесшему жизни 220 тысяч человек.

В феврале началось непосредственное разоружение повстанческих сил РВСК. Процесс разоружения должен был завершиться к 29 мая — через 180 дней с момента вступления в силу итогового соглашения. Однако позже президент Колумбии объявил о переносе даты окончательного разоружения повстанцев.

РВСК были созданы в 1964 году как военное крыло местной коммунистической партии для борьбы за построение "Новой Колумбии" — общества социальной справедливости и равенства. Организация была признана США и странами Европы террористической и подозревается в связях с наркомафией. В рядах группировки состоят до 20 тысяч бойцов.

Переговоры шли почти четыре года и не раз находились на грани срыва. Власти Колумбии ранее заявляли, что конфликт должен был завершиться в 2016 году.