В Нью-Йорке в метро два вагона поезда сошли с рельсов

ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Два вагона поезда сошли с рельсов в метро Нью-Йорка, 34 человека пострадали, сообщила газета New York Times со ссылкой на комиссара пожарного управления мегаполиса Дэниела Нигро.

Tons of emergency vehicles here at 125th Street. Many shaken subway riders who saw smoke and sparks and thought they were going to die. pic.twitter.com/W0E7mlEiw1 — Emma G. Fitzsimmons (@emmagf) 27 июня 2017 г.

​По данным New York Times, инцидент произошел в утренний час-пик на маршруте А между 135-й и 125-й улицами, когда в результате экстренного торможения два вагона состава сошли с рельсов и врезались в стену тоннеля. Поезд ехал в южном направлении.

По информации Нигро, которую приводит издание, 34 человека пострадали, в том числе в результате задымления, 17 были госпитализированы. В общей сложности на месте аварии оказались около 800 человек, их эвакуация из тоннеля заняла более часа.