Швейцарские фирмы не пострадали от атак вируса Petya

ЖЕНЕВА, 27 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцарские компании пока не пострадали от атак вируса Petya, заявил РИА Новости руководитель Центра отчетности и анализа по обеспечению информационной безопасности (MELANI) Паскаль Ламия.

"В последнее время есть свидетельства того, что вновь началось использование вируса Petya, структура которого аналогична WannaCry. Нападениям особенно подвержены Украина, Россия, Великобритания и Индия. В настоящее время у нас нет информации о том, что пострадали швейцарские компании", — сказал он.

Представитель организации добавил, что MELANI внимательно отслеживает ситуацию с заражениями по Швейцарии.

Ранее во вторник в компании Group-IB сообщили, что вирус-вымогатель Petya стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании РФ и Украины, он блокирует компьютеры и требует за разблокировку сумму в биткоинах, эквивалентную 300 долларам.

Позднее руководитель международной исследовательской команды "Лаборатории Касперского" Костин Райю (Costin Raiu) сообщил, что вирус распространился по всему миру.