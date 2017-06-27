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В мире

В Кремле ответили на слова Макрона о "российской агрессии"

20:3227.06.2017
(обновлено: 20:38 27.06.2017)
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© AP Photo / Michel EulerПрезидент Франции Эммануэль Макрон в Елисейском дворце в Париже, Франция. 26 июня 2017. Архивное фотоПрезидент Франции Эммануэль Макрон в Елисейском дворце в Париже, Франция. 26 июня 2017. Архивное фото
© AP Photo / Michel Euler

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Кремль выразил несогласие с заявлением президента Франции Эммануэля Макрона об угрозе со стороны России. Как отметил  пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Москва будет и дальше терпеливо разъяснять свою позицию по внутриукраинскому конфликту.

В понедельник, 26 июня, в ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Париже Макрон заявил, что Франция не признает присоединения Крыма к России и остается приверженной "суверенитету Украины в рамках ее международно признанных границ". Что касается ситуации в Донбассе, то, по мнению французского лидера, "агрессия" там исходит от Москвы.

Несогласие в формулировках

"Мы не согласны с нашими французскими коллегами в тех формулировках, которые прозвучали вчера от господина президента", — сказал журналистам Песков.

Пресс-секретарь президента России при этом подчеркнул роль "нормандского формата", назвав его "безальтернативной платформой для обсуждения и продолжения попыток по урегулированию".

"Формула Макрона"

Петр Порошенко, в свою очередь, заявил о достижении с президентом Франции договоренности по проекту вариантов урегулирования конфликта в Донбассе. Подобный проект украинский лидер предложил назвать "формулой Макрона".

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Петр Порошенко во время встречи в Париже. 26 июня 2017
© AP Photo / Michel Euler
Макрон рассказал о роли Анны Ярославны в отношениях Украины и Франции

Договоренность, по словам Порошенко, заключается в том, чтобы "положить на бумагу проекты возможных решений "нормандского формата". Макрон при этом подчеркнул, что Франция намерена придерживаться Минских соглашений.

"Я думаю, нам нужно видеть, как мы конкретно выполняем Минские соглашения, которые были согласованы всеми участниками, и я думаю, что именно конкретное исполнение сегодня актуально", — сказал французский лидер, слова которого привела пресс-служба президента Украины. 

Макрон добавил, что для успехов в урегулировании конфликта в Донбассе необходимо изложить на бумаге "предварительные условия" и "усилия, которые должны предпринять стороны".  В частности, президент Франции готов предложить участникам переговоров ряд мер, связанных в том числе с отводом вооружения.

Переговоры "четверки"

Эммануэль Макрон также выразил надежду на скорое проведение новой встречи "нормандской четверки". По его словам, переговоры пройдут "в последние дни июня или первые дни июля", накануне саммита "Большой двадцатки". Французский президент подчеркнул, что переговоры должны иметь "ясные цели и конкретный результат".

"Я подтвердил президенту Порошенко мое желание продолжать минский процесс и до встречи G20 осуществить плодотворный обмен мнениями в "нормандском формате" в присутствии ОБСЕ", — заявил французский лидер.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков позднее сообщил, что такая возможность прорабатывается по дипломатическим каналам.  

Реакция России

Председатель комитета Совфеда по международным делам Алексей Пушков не исключает, что "формула Макрона" может оказаться "вариантом игры" Запада на стороне Украины.

​Подобное мнение высказал и сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его словам, новые планы по урегулированию конфликта в Донбассе могут оказаться попыткой "тянуть время".

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Петр Порошенко во время встречи в Париже
© AP Photo / Michel Euler
Эксперт: "формула Макрона" – это не то, что хотелось бы видеть Киеву

"Порошенко пытается уйти от исполнения минских соглашений и потому тянет время. Либо он попытается "подправить" уже достигнутые договоренности на свой лад", — заявил Цеков РИА Новости.

Как подчеркнул глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, план урегулирования конфликта на Украине можно корректировать лишь при участии и согласии всех сторон. Порошенко, будучи одной стороной, не может самостоятельно обсуждать этот вопрос с кем-либо без второй стороны, отметил он.

"До чего бы там ни договорился Макрон, даже из лучших побуждений, к сожалению, этот план будет обречен на поражение, если он не будет согласован со сторонами: ДНР и ЛНР и гарантами, такими как Германия и Россия", —  сказал Калашников РИА Новости.

Переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе проводятся в так называемом "нормандском формате" с июня 2014 года. Тогда в ходе мероприятий к 70-летию высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили ситуацию на востоке Украины.

Встречи и телефонные переговоры "нормандской четверки" проходят на высшем, министерском и экспертном уровнях. Лидеры стран в последний раз встречались в октябре 2016 года в Берлине, достигнув договоренности о подготовке плана по урегулированию в Донбассе.

Выполнение минских соглашений
Выполнение Минских соглашений

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