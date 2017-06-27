В Польше заявили, что вирус Petya пока не затронул страну

ВАРШАВА, 27 июн — РИА Новости. Вирус Petya пока не затронул Польшу, говорится в сообщении департамента национальной безопасности канцелярии премьер-министра страны.

"Агентство внутренней безопасности контролирует ситуацию, а правительственной команде реагирования на компьютерные инциденты (CERT.GOV.PL) не поступило до сих пор ни одно сообщение о вирусе-вымогателе под названием Petya, которое бы подтверждало, что институты области CERT.GOV.PL (правительственная администрация и критическая инфраструктура) стали жертвами хакерской кампании", — говорится в сообщении.

При этом специалисты просят не открывать электронные письма от неизвестных источников и не нажимать на ссылки в таких сообщениях.

Ранее заместитель министра-координатора специальных служб Мачей Вонсик сообщил, что нет никаких сигналов о хакерской активности в публичном домене Польши.

Ранее во вторник в компании Group-IB сообщили, что вирус-вымогатель Petya стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании РФ и Украины, он блокирует компьютеры и требует за разблокировку сумму в биткоинах, эквивалентную 300 долларам.

Позднее руководитель международной исследовательской команды "Лаборатории Касперского" Костин Райю (Costin Raiu) сообщил, что вирус распространился по всему миру.