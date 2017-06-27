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В мире

Дуда и Алиев обсудили создание железной дороги и визит Трампа в Европу

20:1327.06.2017
(обновлено: 20:17 27.06.2017)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВаршава. Архивное фотоВаршава. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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БАКУ, 27 июн – РИА Новости, Вугар Гасанов. Президенты Польши и Азербайджана Анджей Дуда и Ильхам Алиев в ходе переговоров обсудили тему строительства железной дороги через территорию Грузии и Украины, визит американского лидера Дональда Трампа в Европу, а также ситуацию на Украине, сообщила во вторник пресс-служба азербайджанского президента.

Флаг Турции в Стамбуле. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Строительство ж/д Баку-Тбилиси-Карс завершается, сообщили в Турции

Президент Азербайджана находится с официальным визитом в Польше. Стороны подписали во вторник шесть документов о сотрудничестве.

Документы подписаны

"Сегодня в рамках вашего визита мы подписали ряд документов между нашими странами. Считаю, что цель этих документов – расширение сотрудничества, в частности, в экономической, научной, политической сферах. Потому что подписанные нами документы приведут к развитию политического сотрудничества, стратегического партнерства между нашими странами, что очень важно. Очень рад, что экономический потенциал наших стран очень большой, ведется товарооборот, объем которого в течение года достигает примерно 100 миллионов долларов", — приводит слова Дуды пресс-служба Алиева.

В свою очередь президент Азербайджана, говоря об экономических возможностях, отметил, что, несмотря на их обширность, сотрудничество между двумя странами пока не на должном уровне.

"Сегодня были подписаны документы. Господин президент, очень искренне ожидаю, что сегодня мы с вами вместе объявим открытым бизнес форум, а рабочие круги наших стран встретятся в рамках этого мероприятия. Это на самом деле является показателем поддержки президентов стран именно экономическому сотрудничеству, сотрудничеству между компаниями", — сказал Алиев.

Кроме того, Дуда поблагодарил Азербайджан за поддержку в избрании Польши непостоянным членом СБ ООН.

Украина и визит Трампа в Европу

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik
Трамп посетит Польшу перед саммитом G20 в Германии
Президент Польши сказал, что во время встречи было затронуто множество вопросов.

"Мы поговорили об Украине, рассмотрели визит Дональда Трампа в Европу, в частности, Польшу. Господин президент, я вас также благодарю за то, что вы поделились своими мнениями относительно укрепления экономических связей между Европой и Азией. Вы отметили, что наши связи в транспортной сфере должны быть расширены. Мы бы хотели, чтобы между Азербайджаном и Польшей было создано прямое железнодорожное сообщение, которое будет проходить через территории Грузии и Украины. Это очень важно", — подчеркнул президент Польши.

По его мнению, это откроет большие возможности для двух стран.

"Потому что за счет этого наш транспортный коридор, в частности, выдвинутый Китаем проект "Один пояс, один путь", будет полностью реализован. Мы тоже являемся частью этого проекта, за счет которого будет обеспечен наш выход к Индии и Ирану. Считаем, что благодаря этой перспективе мы также расширим наши торговые отношения и контакты. И для Польши, и для Азербайджана откроются большие возможности. В этой связи экономические отношения являются важной частью наших двусторонних связей", — сказал глава Польши.

Дуда заявил, что очень рад, что позиции Варшавы и Баку в связи с расширением экономического сотрудничества с азиатским регионом совпадают.

"Мы бы хотели реализовать эти проекты. Мы также поговорили о сотрудничестве в энергетической сфере. Надеюсь, что и в этой сфере мы установим тесное сотрудничество. Эти идеи были выдвинуты еще в то время, когда профессор Лех Качиньский был президентом Польши", — резюмировал он.

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