Более 50 мигрантов могли погибнуть в Сахаре, не добравшись до Ливии

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Более 50 мигрантов из различных стран Африки, предположительно, погибли в пустыне Сахара, сообщила Международная организация по миграции.

По данным IOM, более 70 мигрантов на трех грузовиках пытались пересечь Сахару, чтобы добраться до Ливии, но по неизвестной причине были брошены водителями в 80 километрах от ближайшего города Сигидин на территории Нигера.

До Сигидина удалось добраться только 23 путешественникам. По данным агентства Рейтер, 15 оставшихся в пустыне мигрантов уже погибли от жажды, поиски остальных продолжаются.

Путь через Сахару в Ливию является обычным маршрутом для беженцев ряда африканских стран, которые пытаются затем попасть в Европу.