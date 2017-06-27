Жертвами взрыва в Нигерии недалеко от границы с Сомали стали восемь человек

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Восемь человек погибли в результате взрыва в Нигерии недалеко от границы с Сомали, в том числе четыре ребенка, передает агентство Рейтер.

Сообщается, что грузовик, в котором ехали полицейские с детьми, подорвался на фугасе близ города Киунга.

"Четыре офицера полиции и четыре ребенка погибли в результате взрыва самодельного взрывного устройства в округе Ламу", — заявил агентству представитель полиции Чарльз Овино.

Ни одна из радикальных группировок не взяла ответственность за взрыв.

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад. Жертвами группировки с 2009 года стали более 13 тысяч человек.

В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида". Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.