Решение апелляционного суда Парижа по делу ЮКОСа не окончательное

ПАРИЖ, 27 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Апелляционный суд Парижа не вынес во вторник окончательного решения по иску экс-акционеров ЮКОСа к России, предложив сторонам обратиться за консультацией в Суд Евросоюза, сообщил РИА Новости один из адвокатов российской стороны.

"Решение, вынесенное сегодня во второй половине дня, не негативное. Но Апелляционный суд Парижа, вместо того, чтобы принять решение по снятию или оставлению в силе наложенного ареста, предложил сторонам проконсультироваться с Судом ЕС", — сказал собеседник агентства.

Адвокат отметил, что к такому решению привели вопросы, связанные, в частности, с интерпретацией Договора к Энергетической хартии.

В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов. Москва обжаловала это решение, но экс-акционеры компании обратились в суды ряда стран с требованием об аресте имущества.

В июне 2015 года во Франции и Бельгии — во исполнение решения третейского суда в Гааге по иску бывших акционеров ЮКОС — было арестовано имущество, которое исполнители решения сочли российским.

В апреле 2016 года Окружной суд Гааги отменил решение местного арбитража о взыскании с России 50 миллиардов долларов в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС, пояснив, что данное дело не находится в компетенции Гаагского арбитража.