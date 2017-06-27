Иран не нарушает условий ядерной сделки, заявила постпред США при ООН

Посол США в ООН Никки Хейли на слушаниях в палате представителей конгресса США в Вашингтоне. 27 июня 2017

Посол США в ООН Никки Хейли на слушаниях в палате представителей конгресса США в Вашингтоне. 27 июня 2017

ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США не видят нарушений со стороны Ирана в плане соблюдения ядерной сделки, заявила во вторник американский постоянный представитель при ООН Никки Хейли.

"В отношении Совместного всеобъемлющего плана действий мы не видим никаких нарушений", — сказала она на слушаниях в палате представителей конгресса США.

При этом Хейли подчеркнула, что сделка лишь замедляет достижение Тегераном цели по обладанию ядерным оружием. "Они продолжают развивать свои ядерные возможности, а мы просто дали им много денег на эти цели", — заметила она.

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.