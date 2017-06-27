Американская компания Merck & Co. сообщила, что подверглась хакерской атаке

ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Транснациональная фармацевтическя компания со штаб-квартирой в США Merck & Co. подтвердила, что стала одной из жертв глобальной хакерской атаки, начато расследование.

"Мы подтверждаем, что компьютерная сеть нашей компании была взломана сегодня во время глобальной хакерской атаки. Другие организации также пострадали", — сообщила компания в своем Twitter аккаунте.

We confirm our company's computer network was compromised today as part of global hack. Other organizations have also been affected (1 of 2) — Merck (@Merck) 27 июня 2017 г.

"Мы расследуем инцидент и будем сообщать дополнительную информацию по мере ее поступления", — сообщила организация.

Во вторник Банк России сообщил, что выявил хакерские атаки, направленные на системы российских кредитных организаций. По информации ЦБ, в результате атак зафиксированы единичные случаи заражения объектов информационной инфраструктуры. О мощной хакерской атаке также сообщила компания "Роснефть".

Ранее Нацбанк Украины предупредил банки и других участников финансового сектора о внешней хакерской атаке с использованием неизвестного вируса. В ведомстве сообщили, что атаки осуществляются на ряд украинских банков, а также предприятия коммерческого и государственного секторов. При этом названия банков и учреждений регулятор не уточнил. О хакерской атаке уже сообщили международный аэропорт "Борисполь", киевский метрополитен, компания "Укрэнерго", которая является оператором объединенной энергосистемы страны, и компания "Киевэнерго", обеспечивающая теплом и горячей водой Киев. Об атаке также заявила крупнейшая на Украине частная компания по оказанию услуг доставки "Новая почта".

В компании Group-IB, специализирующейся на решениях по раннему выявлению киберугроз, сообщили, что вирус-вымогатель Petya стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании РФ и Украины, он блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах. Позднее руководитель международной исследовательской команды "Лаборатории Касперского" Костин Райю (Costin Raiu) сообщил, что вирус распространился по всему миру.