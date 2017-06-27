Немецкая служба кибербезопасности заявила о хакерской атаке на ряд компаний

БЕРЛИН, 27 июн – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Немецкие компании пострадали из-за хакерской атаки во вторник, речь идет о вирусе-вымогателе Petya, который стал причиной масштабной атаки международного уровня, сообщила Федеральная служба безопасности в сфере информационной техники (BSI) Германии.

"Пострадали компании и учреждения во всем мире, по данным BSI, затронуты также немецкие компании. BSI призывает компании и учреждения в Германии сообщить об инцидентах в области IT-безопасности в BSI", — говорится в пресс-релизе ведомства, который находится в распоряжении РИА Новости.

Как говорится в пресс-релизе, речь идет, согласно первым данным, полученным BSI, о "волне нападений при помощи вируса-вымогателя Petya, который использует те же самые слабые места, что и вирус-вымогатель WannaCry в мае 2017 года.

"Пострадавшие компании не должны реагировать на требования выкупа. BSI в настоящее время проводит технический анализ и проверяет факты, в том числе в процессе обмена с национальными и международными партнерами. Также в Национальном центре защиты от кибератак идет оценка ранее известных фактов. Центр находится в постоянном контакте с профильными учреждениями", — говорится в пресс-релизе BSI.

Во вторник была совершена целая серия хакерских атак. Так, компания "Роснефть" сообщила, что ее серверы подверглись мощной хакерской атаке. Компания обратилась по этому поводу в правоохранительные органы. Контакт-центр "Укртелекома", крупнейшего на Украине оператора фиксированной телефонной связи, не работает из-за хакерской атаки.

Кроме того, хакеры совершили атаку на серверы представительств международных компаний Mondelēz International и DLA Piper в Испании, работа офисов полностью парализована. Один из ведущих морских грузоперевозчиков датская компания A.P. Moller-Maersk сообщила, что подверглась кибератаке, которая вывела из строя ее компьютерные системы.