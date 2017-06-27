Группа по расследованию сообщений о коррупции в ПАСЕ приступила к работе

СТРАСБУРГ, 27 июн — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Группа по расследованию сообщений о случаях коррупции в ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы) приступила к работе, сообщил во вторник РИА Новости источник в аппарате Ассамблеи.

"Парламентарии ратифицировали решение, принятое Бюро ПАСЕ в конце мая этого года, назначить членов независимого органа для изучения утверждений о случаях коррупции в ПАСЕ", — сказал собеседник агентства. "Группа теперь приступает к работе", — добавил он.

В группу по расследованию вошли: Николас Братца (Соединенное Королевство) — бывший судья и бывший президент ЕСПЧ; Жан Луис Брагьер (Франция) — бывший судья, отвечающий за расследования, в частности, случаев, связанных с терроризмом, эксперт международных организаций и государства в борьбе с терроризмом; Элизабет Фера (Швеция) — бывший судья ЕСПЧ и бывший главный парламентский омбудсмен в Швеции, а ныне юрисконсульт.

ПАСЕ 28 апреля ратифицировала мандат следственной группы, которая проведет независимое расследование утверждений о коррупции против отдельных членов или бывших членов Ассамблеи.

Ранее генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд обратил на данную тему внимание и призвал ПАСЕ как можно скорее начать независимое расследование обвинений ряда депутатов в коррупции.

В конце прошлого года в западных СМИ появилась информация о том, что некоторые члены ПАСЕ (бывшие депутаты от Италии) могут быть вовлечены в коррупционные схемы.

Подобный коррупционный скандал разразился впервые за историю ПАСЕ.