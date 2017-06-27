Украина стала лучше бороться с торговлей людьми, заявил Тиллерсон

ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Ситуация в Украине по борьбе с торговлей людьми улучшилась, заявил во вторник госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Глава американской дипломатии представил ежегодный доклад госдепартамента по борьбе с работорговлей в мире. В нем рассматривается ситуация в 187 странах, которые разделены на три группы. В свою очередь, вторая группа, куда вошла Украина, разделена на две части.

Тиллерсон отметил, что "в течение многих лет Украина входила в "особый список" при второй группе", страны из которого не соответствуют стандартам американского закона по защите жертв работорговли, предпринимают серьезные шаги в данном направлении, но сталкиваются с существенными проблемами. Теперь, как подчеркнул госсекретарь, Украина переведена в "основной состав" второй группы.

"Генеральная прокуратура (Украины – ред.) выпустила директивы по улучшению расследований, связанных с торговлей людьми", — сказал Тиллерсон. Он также отметил устранение преград при выявлении злоумышленников из числа правоохранительных органов.

Наряду с этим госсекретарь привел случай, когда "воспитатель государственного детского приюта пытался продать ребенка". По его словам, теперь ему предстоит ответить за свое злодеяние.